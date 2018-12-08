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Баварія – Нюрнберг – 3:0 – відео голів та огляд матчу

20:19 71 Читать на русском
Баварія – Нюрнберг – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Баварія – Нюрнберг – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Баварія перемогла Нюрнберг в 14-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 14-й тур

Баварія – Нюрнберг – 3:0

Голи: Лєвандовскі, 9, 27, Рібері, 57

Мюнхенці легко розібралися з одним із аутсайдерів Бундесліги. Роберт Лєвандовскі встановив неймовірне досягнення, оформивши дубль.

Баварія перемогла Нюрнберг, РБ Лейпциг розгромили у Фрайбурзі: 14-й тур Бундесліги, матчі суботи

Таким чином, Баварія набрала 27 очок, піднявшись на друге місце та зберігаючи відставання від Борусії в дев'ять набраних балів, а Нюрнберг залишився у зоні вильоту з 11 очками у активі.

Німеччина14 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Баварія - Нюрнберг: Субота 08 грудня 2018

Баварія
Матч завершено
3 : 0
Нюрнберг
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Відеоновини Німеччина Баварія - Нюрнберг Баварія Баварія Нюрнберг Нюрнберг
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