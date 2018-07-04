Колумбія – Англія: Міна забив 99-й м'яч головою на чемпіонатах світу

Гол захисника збірної Колумбії Єррі Міни став 99-м в історії Мундіалів, який забивали головою.

На 90+3 хвилині матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Єррі Міна зрівняв рахунок та перевів гру в додатковий час.

Колумбія – Англія – відео голів

Цікаво, що гол колумбійця був 99-м в історії чемпіонатів світу, який було забито головою, повідомляє портал Opta.

Також додамо, що Міна забив 3 голи на ЧС-2018 та ділить п'єдестал найрезультативніших захисників в історії Мундіалів з Паулем Брайтнером.