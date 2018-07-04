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Колумбія – Англія: Міна забив 99-й м'яч головою на чемпіонатах світу

3 липня 23:38 1770 Читать на русском
Колумбія – Англія: Міна забив 99-й м'яч головою на чемпіонатах світу
Єррі Міна / Фото: ФІФА

Гол захисника збірної Колумбії Єррі Міни став 99-м в історії Мундіалів, який забивали головою.

На 90+3 хвилині матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Єррі Міна зрівняв рахунок та перевів гру в додатковий час.

Колумбія – Англія – відео голів

Цікаво, що гол колумбійця був 99-м в історії чемпіонатів світу, який було забито головою, повідомляє портал Opta.

Також додамо, що Міна забив 3 голи на ЧС-2018 та ділить п'єдестал найрезультативніших захисників в історії Мундіалів з Паулем Брайтнером.

ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англія
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Теги
ЧС 2018 Колумбія - Англія Колумбія Колумбія Єррі Міна Єррі Міна
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