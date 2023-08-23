Кубок України, 1/16 фіналу

Агробізнес – Полісся – 0:2

Голи: Янаков, 38, Будківський, 82

ФСК Маріуполь – Колос – 2:2

Голи: Зубков, 21, Літюк, 115 (п.) – Салабай, 29, Мілько, 105+3 (п.)

Звягель – Оболонь – 0:1

Гол: Черненко, 58

Нереалізований пенальті: Панчишин, 90+4 (Звягель)

Вилучення: Яшков, 90+5 (Звягель)

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Полісся без особливих проблем здолало Агробізнес. Янаков незадовго до перерви майстерно закрутив зі штрафного над стінкою у ближній кут. А наприкінці матчу екс-голкіпер збірної Азербайджану Андрій Попович припустився дитячого ляпу у власному штрафному, просто відпасувавши на суперника, і Будківський поставив масну крапку. Полісся крокує далі.

Справжню драму влаштували ФСК Маріуполь та Колос. Господарі вийшли вперед в середині тайму: Мочевінський втік у контратаку лівим флангом і прострілив у воротарський – два захисники пролетіли повз м'яч, а Зубков на дальній стійці встиг замкнути. Не минуло і десяти хвилин як ковалівці зрівняли: Мілько потужно пробивав після виносу від оборонців, м'яч зрикошетив, кіпер встиг зреагувати, але на добивання від Салабая вже не встиг.

В основний час виявити сильнішого не вдалось, а в овертаймах команди влаштували ще ті гойдалки. Наприкінці першої 15-хвилинки Мілько реалізував неоднозначний пенальті. А вже за декілька хвилин арбітр повернув інтригу, зафіксувавши порушення на Биковському – Літюк з 11-ти метрів не схибив. У післяматчевій лотереї більше пощастило Маріуполю – катом для Колоса став фіналіст Ліги Європи Велерій Лучкевич, який не реалізував свою спробу.

У ще одному матчі Оболонь не без проблем пройшла Звягель. Долю матчу вирішив курйозний гол, забитий після перерви. Черненко метрів з сорока виконував навіс зі штрафного, але м'яч вдарився об газон перед голкіпером, дезорієнтував останнього і влетів у сітку. Вже у доданий час господарі мали шанс перевести гру в овертайми – після навісу з кутового м'яч влучив у руку Суханову і рефері вказала на позначку. Однак екс-гравець Львова Богдан Панчишин пробив вище воріт. Останню хвилину гравці Звягеля провели в рукопашній боротьбі – як наслідок, голкіпер отримав червону картку і у ворота став Назар Гаврилюк, оскільки всі заміни вже було використано.

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