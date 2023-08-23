"До цього кубкового протистояння готуюся, як і до інших матчів. Звісно, з Епіцентром цікаво буде зіграти. Радий буду побачити знову колишніх партнерів по команді. Моїх друзів. В Епіцентрі я провів прекрасний сезон. В нас був чудовий дружній колектив, хороший тренер. Ця гра буде точно цікавою.

Епічний привоз та автогол у відеоогляді матчу Верес – Ворскла – 1:2

Наскільки сильний цей суперник – покаже лише матч. Скажу, що Епіцентр – одна з тих команд, які саме грають у футбол. В Першій лізі не так багато колективів, які можуть це робити. В Кам'янці-Подільському є тренерський штаб, який дійсно вміє ставити гру. Вони намагаються грати в комбінаційний футбол, а не просто бити вперед. Якщо чесно, перед жеребкуванням не хотів отримати у суперники Епіцентр", – цитує Шевченка клубна прес-служба Вереса.

Нагадаємо, матч Вереса і Епіцентра відбудеться сьогодні, 23 серпня. Старт зустрічі заплановано на 16:00.