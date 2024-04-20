У рамках 25-го туру УПЛ 2023/24 Чорноморець зіграє з Кривбасом, а Ворскла приймає Колос. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Чорноморець – Кривбас

Чорноморець продовжує балансувати у середині таблиці, чергуючи успішні й невдалі матчі. Програли Вересу (0:1), розгромили Полісся (4:1), самі зазнали розгрому від Шахтаря (1:4), потім переграли Олександрію (3:2) – і згоріли Зорі (0:1). Рівень футбол одеситів стрибає точно так же, як і результати. Ось такі вони, нинішні "моряки".

Кривбас же починає регресію до середнього. Після серії перемог у нічийних матчах команда довела свій оверперфоманс до 11 очок – тобто, підопічні Юрія Вернидуба мали набрати на 11 балів менше, ніж говорить статистика. Втім, у попередніх двох турах криворіжці розписали "мирові" з Ворсклою і Рухом, причому полтавців вони точно мали бити.

Як наслідок, колектив опустився на третю позицію, відставши на три пункти від Динамо і на сім – від Шахтаря. При цьому гранди мають матч у запасі. Останні надії на чемпіонство розвіялись, та і про ЛЧ уже мріяти годі. Треба захищати бронзу, на яку претендує СК Дніпро-1 із 4-очковим відставанням.

Кадрова ситуація

Травмовані: – Аду (під питанням), Якімець

Дискваліфіковані: Бескоровайний (Кривбас)

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Кривбас

Чорноморець: Варакута – Бадібанга, Салюк, Єрмаков, Брагару – Васильєв – Бойчук, Бадібанга, Авагімян, Штогрін – Ієде

Кривбас: Кліщук – Бандейра, Понєдєльнік, Стецьков, Дібанго – Іліч, Бізімана – Кузик, Луньов, Соса – Кожушко

Прогноз "Футбол 24" – Кривбас не програє

Важко робити прогнози у зустрічі настільки передбачуваних колективів? У Чорноморця навіть результативність стрибає від 0 до 4 за тур, а Кривбас перемагає в нічийних поєдинках, щоб втратити очки у переможних. Тим не менш, підопічні Юрія Вернидуба навесні не знають поразок (Шахтар став винятком) – і по грі відчувається, що у команди є запас міцності.

Ставимо на непрограш гостей.

Ворскла – Колос

Полтавці мають 4 матчі поспіль без перемог в УПЛ, але за таку серію не соромно. Команда за рівної гри поступилась Олександрії, дуже круто виглядала у першому таймі проти Динамо, мало що дозволяла Шахтарю й стримала Кривбас. Зате на цьому відрізку вдалося вийти до фіналу Кубка, де знову доведеться зустрітись з "гірниками" – і після останньої зустрічі з ними інтрига зросла.

Ворсклі бракує класу та кадрів, але загалом робота Сергія Долганського заслуговує на відзнаку. У дуже складних умовах він не допустив розвалу команди, поставив свою тактику (обережні володіння без пресингу) й підняв ефективність гри – зокрема, у "зелено-білих" стало менше низьких втрат. Полтавців не можна назвати простим суперником.

І це дуже погано для Колоса, а особливо – для Ярослава Вишняка. Згідно з інсайдом ТаТоТаке, коучу ковалівців дали останній шанс. Тренер має виправити ситуацію за два матчі, причому перших з них він вже програв Поліссю. Між тим, безвиграшна серія "хліборобів" досягла шести турів, тобто команда перемогла тільки у першому з весняних поєдинків.

Ярослав Вишняк у пресі доволі переконливо пояснював, що причина невдач у сезоні не тільки у ньому. Були проблеми з травматичністю і відновленням лідерів, і з календарем – довелося зіграти з Шахтарем, Кривбасом і СК Дніпро-1. Причому у перших двох поєдинках Колос виглядав більш ніж гідно. Подивимось, як виглядатимуть зараз, але втримати своє крісло тренеру буде дуже важко.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чеснаков, Скляр (Ворскла)

Дискваліфіковані: Крупський (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Колос

Ворскла: Ісенко – Пердута, Хрипчук, Бацула, Корнієнко – Челядін, Сіссоко – Кане, Степанюк, Мякушко – Ковталюк

Колос: Фесюн – Ємець, Бурда, Бондаренко, Цуріков – Мілько, Богданов – Ільїн, Оріховський, Топалов – Паулаускас

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Надзвичайно важко робити прогноз на цей матч. Ми й не рекомендуємо цього робити. Тут усе вирішить рандом.

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