Ще один футболіст залишив український чемпіонат через війну.

Півзахисник Колоса Анатолій Нурієв перебрався в Сумгаїт, повідомляє Аzerisport.

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Деталі угоди залишаються невідомими, проте сам футболіст уже тренується із новою командою і навіть встиг взяти участь у товариському матчі проти азербайджанської збірної U-18.

Нагадаємо, Нурієв перебрався до Колоса влітку 2021 року з Миная. За ковалівців провів 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Його контракт з "хліборобами" був чинний до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

До слова, Нурієв – уродженець Мукачево, однак півтора роки тому прийняв громадянство Азербайджану і вже встиг провести 9 матчів за національну збірну країни.

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