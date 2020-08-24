Колос підписав форварда Динамо, – ЗМІ

Нападник київського Динамо Євген Ісаєнко на правах оренди продовжить кар'єру у Колосі, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram канал "Бомбардир".

Ісаєнко прокоментував свій пента-трик у складі Динамо U-21

20-річний футболіст виступатиме за ковалівську команду протягом сезону. Очевидно, молодий форвард вразив наставника Колоса своєю грою за Динамо U-21 – у стартовому турі чемпіонату молодіжних команд України Ісаєнко забив у ворота донецького Олімпіка 5 голів. До слова, центральний нападник також може зіграти на позиціях лівого і правого вінгера.

Нагадаємо, Євген дебютував за першу команду "біло-синіх" 13 квітня 2019 року у матчі проти Маріуполя (1:0), замінивши на 70-й хвилині Сергія Сидорчука.

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