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Ісаєнко прокоментував свій пента-трик у складі Динамо U-21

18:14 - Читать на русском
Ісаєнко прокоментував свій пента-трик у складі Динамо U-21
Євген Ісаєнко / фото ФК Динамо Київ

Форвард Динамо U-21 Євген Ісаєнко поділився враженнями від нищівної перемоги над однолітками з Олімпіка та оцінив свої бомбардирські здобутки в матчі.

"Ми досягли непоганого результату, виграли, забили багато м'ячів. Гадаю, наставники теж задоволені. Але забивати потрібно в кожному матчі, а не лише в одному на початку чемпіонату.

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Чи очікував, що заб'ю п'ять м'ячів? Таке неможливо передбачити, не думав про кількість. Але бажання відзначитися і допомогти команді було. Не пригадую, щоб забивав п'ять м'ячів в одній грі. Напевно, максимум було три голи. Як почуваюся? Зараз уже все гаразд, до початку сезону я готовий на всі 100%", – поділився Ісаєнко в коментарі офіційному сайту Динамо.

Зазначимо, що перший матч Динамо у чемпіонаті U-21 провело з Олімпіком та буквально знищило свого суперника – кияни відправили у ворота донеччан аж 9 голів.

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13:24
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Теги
Динамо Динамо Євген Євген Ісаєнко Динамо U-21 Динамо U-21
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