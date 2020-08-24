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Колос подписал форварда Динамо, – СМИ

14:41 - Читати українською
Колос подписал форварда Динамо, – СМИ
Евгений Исаенко / ФК Динамо Киев

Команда Руслана Костышина продолжает укреплять свои ряды.

Нападающий киевского Динамо Евгений Исаенко на правах аренды продолжит карьеру в Колосе, сообщает на своей странице в социальной сети Telegram канал "Бомбардир".

Исаенко прокомментировал свой пента-трик в составе Динамо U-21

20-летний футболист будет выступать за ковалёвскую команду в течение сезона. Очевидно, молодой форвард поразил наставника Колоса своей игрой за Динамо U-21 – в первом стартовом туре чемпионата молодежных команд Украины Исаенко забил в ворота донецкого Олимпика 5 голов. К слову, центральный нападающий также может сыграть на позициях левого и правого вингера.

Напомним, Евгений дебютировал за первую команду "бело-синих" 13 апреля 2019 года в матче против Мариуполя (1:0), заменив на 70-й минуте Сергея Сидорчука.

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