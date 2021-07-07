Форвард Анатолий Нуриев, левый защитник Тарас Сакив и центрбек Александр Павловец стали игроками Колоса, информирует клубная пресс-служба.

Металлист 1925 подписал еще двух новичков перед дебютным сезоном в УПЛ

Нуриев и Сакив перебрались из Миная в статусе свободных агентов, контракты с ними подписаны на один сезон. Павловец присоединился к ковалевцам на правах аренды из российского Ростова, соглашение рассчитано до следующего лета.

К слову, Анатолий Нуриев и Александр Павловец могут похвастаться выступлениями за главные команды своих стран – Азербайджан и Беларусь соответственно.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21