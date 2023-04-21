Зоря видала фантастичний старт другого кола УПЛ, вигравши п'ять із шести поєдинків, причому луганцям вдалося переграти Динамо та СК Дніпро-1. Сумарний рахунок – 12:5. Як наслідок, команда тримається у двох очках від "спортклубівців" і має перевагу в три залікових бали над киянами.

Круто, але навіть такі результати нічого не гарантують підопічним Патріка ван Леувена. Згідно з таблицею очікуваних показників, Зоря повинна мати на 9 очок і 10 голів менше. Що і говорити, коли СК Дніпру-1 тиждень тому забили двічі з трьох ударів за гру – такий серйозний оверперформанс ризикує вилитись у серію невдач.

У луганців є серйозна вразливість, здатна звести нанівець усі досягнення в топ-матчах. Колектив навесні бив або слабенькі оборони на кшталт Руха й Львова, або віддавав м'яч і контрив лідерів – на просторі "чорно-білі" дуже небезпечні. Втім, перша ж зустріч із сильним низьким блоком завершилась безапеляційною поразкою (її завдав Кривбас). Попереду в Зорі ще 6-7 матчів з такими колективами, а Колос є одним із них.

Ковалівці демонструють оверперф в обороні, пропустивши на 7,1 гол менше очікуваного. У шести матчах другого кола УПЛ вони здобули три перемоги й розписали нічию, пропустивши всього два голи. Останні три поєдинки команда Ярослава Вишняка взагалі зіграла на "нуль".

Частково це пояснюється фактором голкіпера – Волинець з часу появи в УПЛ врятував від 20,5 очікуваних голів, що є найкращим показником для всього чемпіонату. Втім, "автобус" у ковалівців теж непоганий. Колос не зраджує ідеалам, сідаючи в низький блок і затягуючи суперника у в'язку тяганину.

У ній "аграрії" здатні не тільки відзахищатись, а і порвати на контратаках. Благо, кадровий потенціал у колективу серйозний. Такий футбол не можна назвати ефектним, але він дуже ефективний – Колос тримається всього у трьох очках від зони єврокубків. Зорі сьогодні слід підготуватись до дуже непростого протистояння.

Кадрова ситуація

Травмовані: Безбородько (під питанням) – Мацапура, Данченко, Чурко, Кирюханцев

Дискваліфіковані: Кравченко (Колос)

Орієнтовні склади на матч Колос – Зоря

Колос: Волинець – Зозуля, Чоботенко, Гончаренко, Чорноморець – Мілько, Богданов – Ільїн, Оріховський, Мякушко – Лисенко

Зоря: Сапутін – Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин – Шахов, Бражко – Антюх, Булеца, Русин – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери вважають Зорю фаворитом, але коефіцієнт на її перемогу високий – в районі 2,0. Його видали за серйозні весняні результати та значно вищий потенціал у атаці, однак це ще нічого не гарантує. Підопічні Патріка ван Леувена безумовно круті на просторі, але без нього все ризикує завершитись так, як з Кривбасом.

Не віриться, що в такому матчі луганці заб'ють більше одного гола, а ковалівці точно матимуть шанс на контратаках. Зустріч цих колективів у першому колі завершилась бойовою нічиєю – і сьогодні "мирова" теж цілком реальна. Ми ризикнемо поставити саме на неї.

Душевний Дніпро, веселі виїзди, добряк Кварцяний та вчитель Маркевич – український футбол очима репортера у 2010-х