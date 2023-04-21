Заря выдала фантастический старт второго круга УПЛ, выиграв пять из шести матчей, причем луганчанам удалось переиграть Динамо и СК Днепр-1. Суммарный счет – 12:5. Как следствие, команда держится в двух очках от "спортклубовцев" и имеет преимущество в три зачетных балла над киевлянами.

Круто, но даже такие результаты ничего не гарантируют подопечным Патрика ван Леувена. Согласно таблице ожидаемых показателей, Заря должна иметь на 9 очков и 10 голов меньше, чем сейчас – что и говорить, когда СК Днепру-1 неделю назад забили дважды с трех ударов за игру. Такой серьезный оверперформанс рискует вылиться в серию неудач.

У луганчан есть серьезная уязвимость, способная свести на нет достижения в топ-матчах. Коллектив весной бил либо слабенькие обороны вроде Руха и Львова, либо отдавал мяч и контрил лидеров – на пространстве "черно-белые" очень опасны. Впрочем, первая же встреча с сильным низким блоком завершилась безапелляционным поражением (его нанес Кривбасс). Впереди у Зари еще 6-7 матчей с такими коллективами, а Колос является одним из них.

Ковалевцы демонстрируют оверперф в обороне, пропустив на 7,1 гол меньше ожидаемого. В шести матчах второго круга УПЛ они одержали три победы и расписали ничью, пропустив всего два гола. Последние три поединка команда Ярослава Вишняка вообще сыграла на "ноль".

Отчасти это объясняется фактором голкипера – Волынец со времени появления в УПЛ спас от 20,5 ожидаемых голов, что является лучшим показателем для всего чемпионата. Впрочем, "автобус" у ковалевцев тоже неплохой. Колос не изменяет идеалам, садясь в низкий блок и затягивая соперника в вязкое болото.

В ней "аграрии" способны не только отзащищаться, но и порвать на контратаках. Благо, кадровый потенциал у коллектива серьезный. Такой футбол нельзя назвать эффектным, но он очень эффективен – Колос держится всего в трех очках от зоны еврокубков. Заре сегодня следует подготовиться к очень непростому противостоянию.

Кадровая ситуация

Травмированы: Безбородько (под вопросом) – Мацапура, Данченко, Чурко, Кирюханцев

Дисквалифицированные: Кравченко (Колос)

Ориентировочные составы на матч Колос – Заря

Колос: Волынец – Зозуля, Чоботенко, Гончаренко, Черноморец – Милько, Богданов – Ильин, Ореховский, Мякушко – Лысенко

Заря: Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын – Шахов, Бражко – Антюх, Булеца, Русин – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры считают Зарю фаворитом, но коэффициент на ее победу высокий – в районе 2,0. Его выдали за серьезные весенние результаты и значительно более высокий потенциал в атаке, однако это еще ничего не гарантирует. Подопечные Патрика ван Леувена безусловно круты на пространстве, но без него все рискует завершиться так, как с Кривбассом.

Не верится, что в таком матче луганчане забьют больше одного гола, а ковалевцы точно будут иметь шанс на контратаках. Встреча этих коллективов в первом круге завершилась боевой ничьей – и сегодня "мировая" тоже вполне реальна. Мы рискнем поставить именно на нее.

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