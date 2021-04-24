Колос розгромив Ворсклу у поєдинку 23-го туру УПЛ та ще більше ускладнив ситуацію у боротьбі за бронзові нагороди. Дивіться відео голів та огляд матчу Колос – Ворскла на "Футбол 24".

В першому таймі команди так і не відзначились голами, а ось відразу після перерви забив Колос – після розіграшу штрафного захисники загубили Костишина у карному майданчику, а той розстріляв ближній кут воріт.

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Пізніше Ісаєнко, права на якого належать Динамо, заробив пенальті у ворота Ворскли – Яворський завалив форварда. Чурко не реалізував пенальті, але одразу добив м'яч у ворота Різника. А крапку в зустрічі поставив Смирний, який вдало зіграв на добиванні після подачі зі штрафного.

Таким чином, Колос набрав 37 очок та піднявся на 4 місце, обігнавши Ворсклу, яка з такою самою кількістю балів опустилась на 5 позицію. Додамо, що у Десни перед початком матчу зі Львовом було 36 пунктів, а Зоря посідає третю сходинку, маючи 38 очок в активі.