Колос разгромил Ворсклу в поединке 23-го тура УПЛ и еще больше усложнил ситуацию в борьбе за бронзовые награды. Смотрите видео голов и обзор матча Колос – Ворскла на "Футбол 24".

В первом тайме команды так и не отметились голами, а вот сразу после перерыва забил Колос – после розыгрыша штрафного защитники упустили Костышина в штрафной, а тот расстрелял ближний угол ворот.

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Позже Исаенко, права на которого принадлежат Динамо, заработал пенальти в ворота Ворсклы – Яворский завалил форварда. Чурко не реализовал пенальти, но сразу добил мяч в ворота Ризныка. А точку во встрече поставил Смирный, который удачно сыграл на добивании после подачи со штрафного.

Таким образом, Колос набрал 37 очков и поднялся на 4 место, обогнав Ворсклу, которая с таким же количеством баллов опустилась на 5 позицию. Добавим, что у Десны перед началом матча со Львовом было 36 пунктов, а Заря занимает третье место, имея 38 очков в активе.