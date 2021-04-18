Колос та СК Дніпро-1 розійшлись миром у 22-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Команди забивали лише у першому таймі. Відкрив рахунок у зустрічі Колос після кутового: Лисенко скинув подачу на дальню стійку, а Мілько прошив кіпера. Дніпряни не забарились із відповіддю – майже за аналогічним сценарієм відзначився Чуже.

Колос розписав нічию з СК Дніпром-1 – ковалівці втратили шанс наздогнати Десну

Після 22-х турів ковалівці залишились на 6 позиції, набравши 34 залікові бали. СК Дніпро-1, маючи в активі 26 пунктів, зрівнявся з Олександрією, але поступається команді Шарана за додатковими показниками. Дніпряни розташувались на восьмій сходинці.