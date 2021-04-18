Поєдинок між Колосом і СК Дніпром-1 по праву вважався одним із центральних у 22-му турі УПЛ. Обидві команди зараз на ходу – ковалівці не знали поразок у п'яти турах поспіль, а дніпровці навесні вперше програли тільки тиждень тому (в матчі з Динамо). До того ж, протистояння є доволі принциповим – "хлібороби" виграли три останні зустрічі із сумарним рахунком 10:2, не пропустивши "спортклубівців" у єврокубки влітку, а восени на Дніпро-Арені футболісти й тренери влаштували гучний скандал. У Ковалівці підопічні Ігора Йовічевіча могли помститись супернику, адже Колос в разі чергової перемоги над СК міг наздогнати Десну. Осічка в таких умовах була неприпустима.

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В першій третині першого тайму активніше грали гості. "Жовто-чорні" володіли м'ячем і регулярно вривалися у карний майданчик. Найкращий епізод стартового періоду зустрічі стався на 7-й хвилині, коли Назаренко отримав розрізний пас від Когута на правий край штрафного й прострілив під удар партнеру – втім, один із захисників вибив м'яч. На 13-й Ігнатенко пробивав із схожої зони повз ворота, а на 16-й же Когут замкнув навіс Чуже зі стандарту. Вийшло занадто неточно. Колос намагався відповідати високим пресингом, однак гостроти з нього не прилітало. СК Дніпро-1 виходив з-під тиску.

Поступово підопічні Руслана Костишина вирівняли хід зустрічі. Досить швидко вони почали заробляти стандарти, які на 27-й хвилині принесли успіх: Лисенко скинув подачу з кутового на дальню стійку, а Мілько, протиснувши Дубінчака, прошив Юрчука – 1:0! Ще за чотири хвилини господарі могли подвоїти свою перевагу внаслідок помилки Тейлора на фланзі, однак постріл Богданова метрів з 20-ти встигли накрити оборонці СК Дніпра-1. Куди небезпечніше було на 37-й, коли Костишин скинув м'яч під постріл Лисенку з лівого краю штрафного – Володимир вистрілив під поперечку, а Юрчук парирував

Середина тайму була за Колосом, однак розвинути перевагу ковалівцям не вдавалося. СК Дніпро-1 же перед перервою увімкнув свою ефективну зброю – стандарти. На 43-й хвилині гості заробили кутовий, подача з якого пішла на ближню стійку – Логінов підрізав її вздовж воріт, а Чуже головою заніс м'яч у ворота. 1:1! Саме з цим рахунком команди й відправились на відпочинок.

Старт другого тайму виявився динамічним. Вже на 47-й хвилині дніпровці провели атаку з навісом на Хобленка (Олексій замкнув повз ворота), а ковалівці на 49-й відповіли дальнім ударом Новака – трохи неточно! На 53-й Ден Костишин міг виходити віч-на-віч з голкіпером, однак епізод погубив технічний брак з боку хавбека Колоса. Наступні дві атаки виявились особливо страшними для гостей: на 56-й хвилині все той же Костишин замикав навіс з кутового, а на 60-й Богданов потужно вистрілив у праву дев'ятку метрів з 22-х – Юрчук в обох ситуаціях відверто врятував СК.

Після такого активного початку Колос не відпустив ініціативу, але із загостренням справи пішли гірше. В середині другого тайму було багато фолів (команди награли на чотири попередження) та замін – зокрема, у дніпровців капітан зламався Логінов, якого змінив Сваток, а потім замість Цурікова й Назаренка гру гостей посилили Булеца та Багатов. Руслан Костишин, своєю чергою, зняв з гри свого сина, випустивши Смирного. Всі ці дії сильно збили темп зустрічі. За 20 хвилин нічого цікавішого за низку атак без завершення команди не створювали.

В ендшпілі поєдинку Руслан Костишин освіжив атаку, випустивши моторного Антюха замість втомленого таранного нападника Лисенка. Втім, моментального покращення цей хід не приніс, а СК Дніпро-1 на 85-й хвилині ще й провів хороший контрвипад з пострілом Булеци метрів з 20-ти – на щастя для господарів, Сергій пробив слабко. Втім, цей епізод став винятком із правил. Підопічні Ігора Йовічевіча наприкінці основного часу рідко вибігали в атаку, відверто захищаючи нічию.

Арбітр Максим Козиряцький компенсував аж шість хвилин. Обидві команди могли вирвати перемогу: так, на 90+2-й Чуже отримав простріл з лівого флангу й потужно пробив з меж штрафного – Волинець парирував! Колос відповів на 90+5-й кутовим та потужним ударом з лету у виконанні Богданова – м'яч пройшов повз ліву стійку! Цей момент став останнім у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Таким чином, Колос набрав 34 очки, залишившись на шостій позиції з відставанням від п'ятої Десни у два залікових бали. СК Дніпро-1, маючи в активі 26 пунктів, зрівнявся з Олександрією, але поки що команда тримається на восьмій сходинці.

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