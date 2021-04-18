Колос и СК Днепр-1 разошлись миром в 22-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Команды забивали только в первом тайме. Открыл счет во встрече Колос после углового: Лысенко сбросил подачу на дальнюю штангу, а Милько прошил голкипера. Днепряне не замедлили с ответом – почти по аналогичному сценарию отличился Чуже.

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После 22-х туров ковалевцы остались на 6 позиции, набрав 34 зачетных балла. СК Днепр-1, имея в активе 26 пунктов, сравнялся с Александрией, но уступает команде Шарана по дополнительным показателям. Днепряне расположились на восьмой строчке.