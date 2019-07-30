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Колос – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

30 липня 23:49 167 Читать на русском
Колос – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Колос – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

 Колос на власному полі обіграв Маріуполь в рамках першого туру УПЛ. Дивіться відео голів на "Футбол 24".

41’ Євген Смирний
67’ Віталій Гавриш
84’ Максим Максименко
 
Руслан Фомін 15’
15’ Руслан Фомін
41’ Євген Смирний
67’ Віталій Гавриш
84’ Максим Максименко

Чемпіонат України, 1 тур

Колос – Маріуполь – 2:1

Голи: Смирний, 41, Гавриш, 67 – Фомін, 15

Колос здобув сенсаційну перемогу над Маріуполем у дебютному матчі в УПЛ

Після трьох зіграних матчів першого туру ще не було зафіксовано жодної нічиєї. Таким чином Колос наразі перебуває у когорті лідерів, а Маріуполь – внизу таблиці.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Колос Колос Колос - Маріуполь Маріуполь Маріуполь
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