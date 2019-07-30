Колос – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Колос на власному полі обіграв Маріуполь в рамках першого туру УПЛ. Дивіться відео голів на "Футбол 24".

Чемпіонат України, 1 тур

Колос – Маріуполь – 2:1

Голи: Смирний, 41, Гавриш, 67 – Фомін, 15

Колос здобув сенсаційну перемогу над Маріуполем у дебютному матчі в УПЛ

Після трьох зіграних матчів першого туру ще не було зафіксовано жодної нічиєї. Таким чином Колос наразі перебуває у когорті лідерів, а Маріуполь – внизу таблиці.