Колос – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

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Швед забив фантастичний гол у Лізі чемпіонів, яскраво дебютувавши за СелтікЛіга чемпіонів — 30 лип 8517
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