Колос – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор матча

Колос на своем поле обыграл Мариуполь в рамках первого тура УПЛ. Смотрите видео голов на "Футбол 24".

Чемпионат Украины, 1 тур

Колос – Мариуполь – 2:1

Голы: Смирный, 41, Гавриш, 67 – Фомин, 15

Колос здобув сенсаційну перемогу над Маріуполем у дебютному матчі в УПЛ

После трех сыгранных матчей первого тура еще не было зафиксировано ни одной ничьей. Таким образом Колос сейчас находится в когорте лидеров, а Мариуполь – внизу таблицы.