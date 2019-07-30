toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАРЬЯН ШВЕД РЕАЛ МАДРИД - ТОТТЕНХЭМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Колос – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор матча

30 июля 23:50 79 Читати українською
Колос – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор матча
Колос – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор матча

Колос на своем поле обыграл Мариуполь в рамках первого тура УПЛ. Смотрите видео голов на "Футбол 24".

41’ Евгений Смирный
67’ Виталий Гавриш
84’ Максим Максименко
 
Руслан Фомин 15’
15’ Руслан Фомин
41’ Евгений Смирный
67’ Виталий Гавриш
84’ Максим Максименко

Чемпионат Украины, 1 тур

Колос – Мариуполь – 2:1

Голы: Смирный, 41, Гавриш, 67 – Фомин, 15

Колос здобув сенсаційну перемогу над Маріуполем у дебютному матчі в УПЛ

После трех сыгранных матчей первого тура еще не было зафиксировано ни одной ничьей. Таким образом Колос сейчас находится в когорте лидеров, а Мариуполь – внизу таблицы.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
ПСЖ значительно снизил цену на Неймара, выдвинув свои требования Барселоне
30 июля
896
Теги
Видеоновости Колос Колос Колос - Мариуполь Мариуполь Мариуполь
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
11
мин
Александрия
19:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук