Колос – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор матча

Лига чемпионов — 30 июль 1174
-
Швед забил фантастический гол в Лиге чемпионов, ярко дебютировав за Селтик
-
Реал – Тоттенхэм: отличная игра Наваса оправдывает отсутствие Лунина, защита Мадрида привозит, "шпоры" в финале Audi CupМир — 30 июль 932
-
"Дебіл, який дратує усіх": Кононов має величезні проблеми у Спартаку – екс-наставнику Карпат погрожують розправоюРоссия — 30 июль 1051
-
Двое игроков Динамо попали в топ-50 талантов сезона 2019/20 по версии УЕФАУкраина — 30 июль 343
-
Зинченко как основная опция Гвардиолы на Суперкубок Англии Ливерпуль – Манчестер Сити: украинца оценили выше конкурентаАнглия — 30 июль 668