Колос – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Колос на своєму новому стадіоні приймав Динамо. Дивіться відео гола та огляд матчу.
Товариський матч
Колос – Динамо – 0:1
Гол: Кравець, 49
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Кияни прогнозовано володіли ініціативою протягом усього матчу, але відзначитись динамівцям судилось лише на початку другого тайму. Варто відзначити, що автором забитого м'яча став екс-форвард збірної України Артем Кравець.
Попри усі намагання підопічних Луческу збільшити перевагу, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "біло-синіх".
Нагадаємо, в рамках другого туру УПЛ кияни зустрінуться з Десною 11 вересня, а наступного дня Колос прийматиме Львів.
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