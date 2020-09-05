Колос – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча
Колосс на своем новом стадионе принимал Динамо. Смотрите видео гола и обзор матча.
Товарищеский матч
Колос – Динамо – 0:1
Гол: Кравец, 49
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Киевляне прогнозируемо владели инициативой на протяжении всего матча, но отличиться динамовцам было суждено лишь в начале второго тайма. Стоит отметить, что автором забитого мяча стал экс-форвард сборной Украины Артем Кравец.
Несмотря на все попытки подопечных Луческу увеличить преимущество, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "бело-синих".
Напомним, в рамках второго тура УПЛ киевляне встретятся с Десной 11 сентября, а на следующий день Колос будет принимать Львов.
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