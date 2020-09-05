Товарищеский матч

Колос – Динамо – 0:1

Гол: Кравец, 49

Динамо может потерять Бурду на полгода – СМИ сообщает о тяжелом диагнозе

Киевляне прогнозируемо владели инициативой на протяжении всего матча, но отличиться динамовцам было суждено лишь в начале второго тайма. Стоит отметить, что автором забитого мяча стал экс-форвард сборной Украины Артем Кравец.

Несмотря на все попытки подопечных Луческу увеличить преимущество, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "бело-синих".

Напомним, в рамках второго тура УПЛ киевляне встретятся с Десной 11 сентября, а на следующий день Колос будет принимать Львов.

Динамо минимально обыграло Колос – Кравец отличился дебютным голом после возвращения