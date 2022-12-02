З 24 лютого 2022 року Коломойський втратив більше половини своїх статків. Ще у 2021 році його капітал оцінювали в 1,8 мільярда доларів США – тоді Коломойський посів четверте місце у списку найбагатших людей України.

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Незадовго до повномасштабного вторгнення РФ статки 59-річного Коломойського оцінювали вже у 1,93 млрд доларів. Після відчуження акцій Укрнафти та Укртатнафти на користь держави активи екс-президента Дніпра складають "лише" 850 мільйонів доларів США, повідомляє Forbes.

Зокрема, нафтові активи Коломойського подешевшали з 920 до 180 мільйонів, металургійні – з 310 до 120, а група "1+1 Медіа" – зі 140 до 70 мільйонів доларів.

Це пов'язано зокрема, з постійними ракетними обстрілами України Росією. Вони спричинили простій Нікопольського та Запорізького феросплавних заводів, які належать Коломойському. Інші об'єкти теж суттєво подешевшали – як наслідок, колишній власник Дніпра позбувся значної частки свого капіталу.

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Інфографіка Forbes