С 24 февраля 2022 года Коломойский потерял более половины своего состояния. Еще в 2021 году его капитал оценивали в 1,8 миллиарда долларов США – тогда Коломойский занял четвертое место в списке самых богатых людей Украины.

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Незадолго до полномасштабного вторжения РФ состояние 59-летнего Коломойского оценивали уже в 1,93 млрд долларов. После отчуждения акций Укрнафты и Укртатнафты в пользу государства активы экс-президента Днепра составляют "всего" 850 миллионов долларов США, сообщает Forbes.

В частности, нефтяные активы Коломойского подешевели с 920 до 180 миллионов, металлургические – с 310 до 120, а группа "1+1 Медиа" – со 140 до 70 миллионов долларов.

Это связано, в частности, с постоянными ракетными обстрелами Украины Россией. Они повлекли за собой простой Никопольского и Запорожского ферросплавных заводов, принадлежащих Коломойскому. Другие объекты тоже существенно подешевели – как следствие, бывший владелец Днепра лишился значительной доли своего капитала.

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Инфографика Forbes