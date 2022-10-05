"Коли був матч Динамо – СК Дніпро-1 (0:3), то Ігор Валерійович, кажуть, був просто щасливий. Десь приблизно опівночі він згадав, що ще не телефонував Ігорю Суркісу. Робив це усю ніч: "Може, тобі трансферами допомогти? Може, тебе підсилити якось?". Кажуть, був тролінг найвищого рівня.

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Це ж нормально, навіщо приховувати. Ніколи не повірю, що в Дніпрі можна казати про футбол без участі або впливу Ігоря Коломойського.

– А хто тролить Ахметова, коли обіграє його?

– От мені теж цікаво, не знаю, як вони… Я жодного разу не чув, щоб Ігор Валерійович якось без респекту щось казав про Ріната Леонідовича. Завжди така витримана позиція і в одного, і в іншого", – розповів Денисов в ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 виграв всі 4 матчі УПЛ і за втраченими очками є лідером турнірної таблиці. У Шахтаря 4 перемоги та 1 нічия, а Динамо виграло лише два матчі при двох поразках. Кияни посідають тільки 9 місце в чемпіонаті України.

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