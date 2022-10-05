Олександр Денисов, який тривалий час був генеральним директором телеканалів "Футбол", пролив світло на романтичні стосунки працівників.

– На каналах працювало багато харизматичних, приємних, гарних дівчат – Алла Бублій, Елла Іванюкович, Влада Седан, Емма Ді, Дарія Савіна. Чи щось відомо про романи на телеканалах "Футбол"?

– Романи траплялися, але я ж не можу про це розповідати.

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– Є така одна цитата: "Прийшла Влада (Зінченко – прим.), і половина каналу слини розвісили, кожен хотів перед нею випендритися". Чи це якось впливало на виробництво?

– Я не бачив слин, але чув інше. Що слини потекли взагалі в українському футболі: у президентів клубів, у керівників регіональних футбольних федерацій, у директорів, у футболістів і так далі. Я навіть знаю, хто ці люди. Знаю багатьох із цих людей.

Мені здається, дівчата на каналі це відчували, не тільки Влада. Були й інші історії, – розповів Олександр Денисов в ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, у 2019 році стало відомо про стосунки журналістки ТК "Футбол" з Олександром Зінченком, який на той момент виступав за Манчестер Сіті. Пара побралася у 2020-му, а зараз виховує доньку Єву.

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