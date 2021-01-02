Украинский нападающий Юрий Коломоец больше не является игроком Левадии, сообщает официальный сайт таллиннского клуба.

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Несмотря на то, что наш легионер помог эстонцам завоевать бронзовые награды чемпионата, забив в 24 матчах 9 голов и отдав 8 ассистов, стороны не смогли договориться о новом соглашении.

Напомним, 30-летний футболист ранее успел поиграть за украинские Кривбасс, Александрию, Ворсклу и венгерский МТК. Также Коломоец имеет опыт выступлений за сборную Украины. Transfermarkt оценивает форварда в 300 тысяч евро.

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