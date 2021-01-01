Українські захисники Олександр Мігунов та Олексій Ковтун покинули брестський Рух, повідомляє офіційний сайт білоруської команди. Контракти з обома футболістами було розірвано за обопільною згодою сторін.

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Нагадаємо, Мігунов приєднався до Руха у березні 2020 року. У поточному сезоні він взяв участь у 29 матчах, в яких забив один гол і віддав чотири гольові передачі.

Ковтун також став новобранцем команди у березні. Він увійшов у історію брестського клубу як автор першого гола у Вищій лізі Білорусі. Загалом провів за Рух 19 матчів, в яких забив один гол і віддав один асист.

До слова, Рух завершив чемпіонат Білорусі на 8 сходинці, набравши 44 очки. Від лідера – солігорського Шахтаря – брестський клуб відстав на 15 пунктів.

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