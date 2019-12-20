Коломоєць може продовжити кар'єру за кордоном, – агент гравця

Нападник Ворскли Юрій Коломоєць може продовжити кар'єру за межами України.

"Розглядаємо варіанти з ближнього і дальнього зарубіжжя. Більшого поки вам повідомити не можу", – зазначив агент гравця Олексій Люндовський у коментарі Footboom.

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Нагадаємо, Коломоєць у 2017 році саме з Ворскли отримав виклик у збірну України та дебютував за "синьо-жовтих" у поєдинку проти Словаччини.

До слова, нападник провів у складі полтавців 13 матчів у поточному сезоні, відзначившись 2 голами та асистом.

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