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Коломоєць може продовжити кар'єру за кордоном, – агент гравця

07:30 1030 Читать на русском
Коломоєць може продовжити кар'єру за кордоном, – агент гравця
Юрій Коломоєць / фото: Д. Руденко

Нападник Ворскли Юрій Коломоєць може продовжити кар'єру за межами України.

"Розглядаємо варіанти з ближнього і дальнього зарубіжжя. Більшого поки вам повідомити не можу", – зазначив агент гравця Олексій Люндовський у коментарі Footboom.

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Нагадаємо, Коломоєць у 2017 році саме з Ворскли отримав виклик у збірну України та дебютував за "синьо-жовтих" у поєдинку проти Словаччини.

До слова, нападник провів у складі полтавців 13 матчів у поточному сезоні, відзначившись 2 голами та асистом.

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Теги
Ворскла Ворскла Трансфери Юрій Коломоєць Юрій Коломоєць Трансфери чемпіонату України
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