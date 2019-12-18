Ворскла влаштовує кадрову революцію – кілька гравців покидають клуб

Полтавська Ворскла, яка бореться за збереження прописки в УПЛ, влаштовує серйозну кадрову ротацію.

На зустрічі президента Ворскли Романа Черняка та головного тренера Юрія Максимова були окреслені плани клубу, зокрема, на зимове трансферне вікно.

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Нападники Рубін Хебай та Юрій Коломоєць покидають Ворсклу. Також клуб виставив на трансфер ще кількох гравців – Зураба Очігаву, Хуанма Гарсію, Дмитра Кравченка і Тодора Петровіча. А от Данило Каневцев та Денис Васін отримали пропозицію підписати нові угоди, інформує офіційний сайт полтавського клубу.

Крім того, поставлене завдання підписати мінімум 4-х кваліфікованих виконавців – пріоритетом є підсилення півзахисту та нападу.

Нагадаємо, Коломоєць у 2017 році саме з Восркли отримав виклик у збірну України та дебютував за "синьо-жовтих" у поєдинку проти Словаччини.

До слова, Ворскла завершила осінню частину УПЛ на передостанній позиції чемпіонату. У "зелено-білих" 14 очок.

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