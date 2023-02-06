Модель Альвіна Лаллі оприлюднила погрози, які отримала від одного з фанатів Панатінаїкоса, за який виступає її колишній – Беньямін Вербіч.

Дівчина у своєму Instagram показала повідомлення від одного з фанатів. "Кілер Андре Грей шукає тебе з твоїм малюком. Поверни дитину словенському чарівнику в зеленому (кольори Панатінаїкоса, за який виступає Вербіч – прим.). Бажаю, аби твоя країна перетворилась на поле, поверни дитину назад".

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У відповідь Альвіна виклала деякі світлини Вербіча з гулянок, зокрема на яких він сидить з цигаркою. "Чи повинна я віддати дитину цьому чоловіку? Не думаю так... Його шкідливі звички, агресія, жорстокість та нестача освіти. Чи ти хочеш, аби мого сина виховувала гей-пара? Ще одне повідомлення з погрозами, і поліція тебе знайде.

Головна причина – те, що люди не бачать ситуацію з обох сторін. Правда відрізняється від того, що вони очікують почути. До речі, ці світлини були викладені в інтернет раніше, але чомусь забанені для твоєї країни (Греції). Можливо хтось боїться показати своє справжнє обличчя?" – написала дівчина у своєму Instagram.

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