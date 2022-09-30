"Смішно читати заголовки – жодних зрад не було. Просто у мого високоінтелектуального товариша Беньяміна Вербіча сталося помутніння. А ситуацію, де його знайомі словенки, які злили безглузді відео з ним, а згодом видалили акаунти, переляканий Беня після моїх репостів прокоментував дуже по-чоловічому: "Все це неправда і взагалі це зробила я".

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Страх – сильна емоція, особливо, коли людина не дуже розумна. Я розумію зараз твоє становище – треба якось знайти виправдання. Але які виправдання де фото, на фото ти і все більш ніж зрозуміло. Краще почав би хоч трохи цікавитися дитиною, яка тебе через твою байдужість скоро почне називати дядьком.

І твої шкідливі звички – це тільки твоя справа і я це показувати не буду, хоча можу. І так усе всім зрозуміло – твої результати у футболі багато про що самі за себе говорять. Так що, дельфінчик, зрозумій: у результаті завжди вибирають нормальних гідних чоловіків, а не істеричних хлопчиків. І спробуй знайти собі ще якесь заняття, окрім гри в Warzone та випрошування у дівчаток в Instagram "голих відео", які ти потім показуєш друзям і в команді. Так що, "чого ти плачеш, давай грай!" – написала Альвіна на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, невідома особа почала публікувати в Instagram фото й відео з Вербічем, на яких футболіст напівоголений. Альвіна публічно заявила про припинення стосунків.

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