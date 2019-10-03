Ліга Європи: Сент-Етьєн та Вольфсбург не виявили сильнішого, Лудогорець в меншості розгромив Ференцварош Реброва

В рамках 2-го туру Ліги Європи Еспаньйол переграв московський ЦСКА, Ференцварош Реброва розгромно програв Лудогорцю, Порту несподівано поступився Фейєнорду.

Ліга Європи 2019/20, 2-й тур

Група I

Сент-Етьєн – Вольфсбург – 1:1

Голи: Колодзейчак, 13 – Вільям, 15

Група G

Фейєнорд – Порту – 2:0

Голи: Торнстра, 49, Карсдорп, 80

Янг Бойз – Рейнджерс – 2:1

Голи: Ассале, 50, Фасснахт, 90+3 – Морелос, 44

Група H

Ференцварош – Лудогорець – 0:3

Голи: Лукокі, 1, Форстер, 40, 64

Вилучення: Григоре, 43

ЦСКА – Еспаньйол – 0:2

Голи: У Лей, 64, Кампусано, 90+5

У матчі суперників Олександрії сильнішого виявити не вдалось. Команди обмінялись голами в першому таймі – на гол Колодзейчака вже через 2 хвилини результативно відповів Вільям. Загалом, французи мали трохи більше можливостей для другого забитого голу, але в підсумку нічия 1:1.

Олександрія відстояла нічию проти Гента і набрала перше очко у Лізі Європи

В групі G Рейнджерс Джеррарда втратив перемогу над Янг Бойз. На гол Морелоса під завісу першого тайму результативно відповів Ассале на початку другого. А вже в компенсований час Фасснахт приніс перемогу швейцарцям. В іншому матчі Порту несподівано поступився Фейєнорду. Нідерландці зробили результат у другому таймі: рахунок відкрив Торнстра, а ближче до кінця матчу Карсдорп подвоїв перевагу.

Ференцварош Реброва в більшості розгромно поступився Лудогорцю. Лукокі відкрив рахунок вже на 1-ій хвилині матчу, а перед перервою екс-захисник Зорі Форстер подвоїв перевагу болгарів. Вже через 3 хвилини Лудогорець лишився у меншості через вилучення Григоре, але це не завадило тому ж таки Форстеру оформити дубль. Зазначимо, що українці Харатін та Зубков вийшли у старті (другий пішов з поля на 80-ій хвилині), а Ігнатенко лишився у запасі.

В іншому матчі групи H Еспаньйол впевнено розібрався із московським ЦСКА. Іспанці відкрили рахунок у другому таймі, відзначився У Лей. Вже в компенсований час Кампусано встановив остаточний рахунок гри.

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