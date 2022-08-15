Карлос Альберто Секретаріо, який свого часу виступав за Реал і Порту, бореться за своє життя.

Португалець переніс церебральний інсульт і був екстрено госпіталізований. Зараз 52-річний Карлос Альберто Секретаріо перебуває в реанімаційному відділенні, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на O Jogo.

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Реал і Порту побажали у клубних соцмережах швидкого одужання 52-річному екс-футболісту, який після завершення кар'єри почав тренувати, але особливих здобутків не досяг.

Карлос Альберто Секретаріо виступав на позиції правого захисника. Найбільшої слави досяг у складі Порту, а сезон 1996/97 відіграв у мадридському Реалі (17 матчів). У складі збірної Португалії провів 31 поєдинок, їздив на Євро-1996 і Євро-2000. Грав проти збірної України у Києві (2:1 на користь "синьо-жовтих" у жовтні 1996-го, забивали Попов, Максимов і Жоау Пінту).

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