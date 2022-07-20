Захисник Баварії Альфонсо Девіс успішно поборов свої проблеми із серцем, хоча спочатку все здавалося дуже поганим.

"Це було дуже страшно, особливо коли лікарі сказали, що самі не знають, як довго я залишаюсь поза грою. Гадаю, саме ця частина була найстрашнішою для мене.

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Тоді я сумнівався, чи зможу ще грати у футбол, але зрештою все склалося добре. Я щасливий і вдячний лікареві за те, що він так добре про мене піклується. Я дуже радий, що можу повернутися на поле", – зізнався Девіс в інтерв'ю ESPN.

Нагадаємо, 21-річний канадець перехворів коронавірусом, а в січні у нього виявили ознаки міокардиту. На реабілітацію знадобилося близько 2 місяців, після чого захисник отримав дозвіл повернутися до повноцінних тренувань та матчів.

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