"Я сумнівався, чи зможу ще грати у футбол": зірка Баварії пригадав, як почув страшний діагноз лікарів
Захисник Баварії Альфонсо Девіс успішно поборов свої проблеми із серцем, хоча спочатку все здавалося дуже поганим.
"Це було дуже страшно, особливо коли лікарі сказали, що самі не знають, як довго я залишаюсь поза грою. Гадаю, саме ця частина була найстрашнішою для мене.
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Тоді я сумнівався, чи зможу ще грати у футбол, але зрештою все склалося добре. Я щасливий і вдячний лікареві за те, що він так добре про мене піклується. Я дуже радий, що можу повернутися на поле", – зізнався Девіс в інтерв'ю ESPN.
Нагадаємо, 21-річний канадець перехворів коронавірусом, а в січні у нього виявили ознаки міокардиту. На реабілітацію знадобилося близько 2 місяців, після чого захисник отримав дозвіл повернутися до повноцінних тренувань та матчів.
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