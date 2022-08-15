Карлос Альберто Секретарио, в свое время выступавший за Реал и Порту, борется за свою жизнь.

Португалец перенес церебральный инсульт и был экстренно госпитализирован. Сейчас 52-летний Карлос Альберто Секретарио находится в реанимационном отделении, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на O Jogo.

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Реал и Порту пожелали в клубных соцсетях скорейшего выздоровления 52-летнему экс-футболисту, который после завершения карьеры начал тренировать, но особых достижений не снискал.

Карлос Альберто Секретарио выступал на позиции правого защитника. Наибольшей славы добился в составе Порту, а сезон 1996/97 отыграл в мадридском Реале (17 матчей). В составе сборной Португалии провел 31 поединок, ездил на Евро-1996 и Евро-2000. Играл против сборной Украины в Киеве (2:1 в пользу "сине-желтых" в октябре 1996-го, забивали Попов, Максимов и Жоау Пинту).

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