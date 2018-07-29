Колишній тренер Луніна оцінив перспективи українця в Реалі

Англія — 17:13 1517
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Зінченко проти Баварії: Роббен не раз посоромив українця, який намагався виправитись в атаці Ман Сіті
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Львів – Динамо: екс-рефері ФІФА вказав на 2 серйозні помилки арбітраУкраїна — 17:01 1306
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Приваблива прем'єра Короля Артура – чудовий гол і відмінний матч від новачка БарселониІспанія — 15:45 777
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Марлос цікавить РомуУкраїна — 15:32 671
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Шовковський з коханою проїхав 9 країн на мотоциклі – як тепер феєрить головний футбольний байкер країниУкраїна — 13:40 2536
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