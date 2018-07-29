Колишній тренер Луніна оцінив перспективи українця в Реалі

Перший тренер воротаря Реала Андрія Луніна в молодіжній команді Дніпра Євген Городов розповів про роботу з колишнім підопічним.

"Спочатку, коли він тільки з'явився в Дніпрі, видно було задатки. Ми його вели, не форсували підготовку, готували його, не тільки я цим займався.

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Талановитий хлопець, здатний навчатися. Я думаю що у нього буде все добре. Щодо зірковості не знаю, ще не було. А так він хлопець зі стрижнем, чоловік, можна так сказати", – цитує Городова FootballHub.

Українець перейшов в Реал із Зорі цього літа. Німецький портал Transfermarkt оцінює перехід в 8,5 млн євро.

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