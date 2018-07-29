toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР - АРСЕНАЛ-КИЇВ КАРПАТИ - ЧОРНОМОРЕЦЬ ТРАНСФЕРИ

Колишній тренер Луніна оцінив перспективи українця в Реалі

16:36 441 Читать на русском
Колишній тренер Луніна оцінив перспективи українця в Реалі
Андрій Лунін / фото: ФК Реал

Перший тренер воротаря Реала Андрія Луніна в молодіжній команді Дніпра Євген Городов розповів про роботу з колишнім підопічним.

"Спочатку, коли він тільки з'явився в Дніпрі, видно було задатки. Ми його вели, не форсували підготовку, готували його, не тільки я цим займався.

Лунін подарував футболку Реала своєму тренеру з Дніпра

Талановитий хлопець, здатний навчатися. Я думаю що у нього буде все добре. Щодо зірковості не знаю, ще не було. А так він хлопець зі стрижнем, чоловік, можна так сказати", – цитує Городова FootballHub.

Українець перейшов в Реал із Зорі цього літа. Німецький портал Transfermarkt оцінює перехід в 8,5 млн євро.

Реал оголосив заявку на збір у США, Лунін у списку

Теги
Головне Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Марлос цікавить Рому
    Україна — 15:32671 Марлос цікавить Рому
8
хв
Авангард
18:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук