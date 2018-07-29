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Бывший тренер Лунина оценил перспективы украинца в Реале

16:36 150 Читати українською
Бывший тренер Лунина оценил перспективы украинца в Реале
Андрей Лунин / фото: ФК Реал

Первый тренер вратаря Реала Андрея Лунина в молодежной команде Днепра Евгений Городов рассказал о работе с бывшим подопечным.

"Сначала, когда он только появился в Днепре, видно было задатки. Мы его вели, не форсировали подготовку, готовили его, не только я этим занимался.

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Талантливый парень, обучаемый. Я думаю, что у него будет все хорошо. Что касается звездности, то не знаю, еще не было. А так он парень со стержнем, мужчина, можно так сказать", – цитирует Городова FootballHub.

Украинец перешел в Реал из Зари этим летом. Немецкий портал Transfermarkt оценивает переход в 8,5 млн евро.

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