Новим наставником Утрехта став Міхаель Зільбербауер, який раніше ніколи не був головним тренером.

Міхаель Зільбербауер став новим головним тренером Утрехта, повідомляє офіційний сайт клубу. Він замінив Хенка Фрейзера, який на одному з останніх своїх тренувань у середині грудня побив нападника Аміна Юнеса.

Безглузде звільнення: тренер побив гравця збірної Німеччини і втратив роботу

41-річний данець Зільбербауер підписав контракт із Утрехтом до середини 2025 року. Останнім місцем його роботи був Мітьюлланд, у якому Міхаель був помічником головного тренера.

Повідомляється, що Урбі Емануельсон збереже своє місце у команді помічників нового тренера Утрехта.

Зінченку і Ко потрібно зруйнувати прокляття заради чемпіонства: 5 сезонів Арсенала, коли казка стала провалом