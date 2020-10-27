Колишній лідер Карпат працевлаштувався у штабі Болоні – тренера, з яким у Генті конфліктував Яремчук
Грецький Панатінаїкос оголосив фахівців, які допомагатимуть новому головному тренеру команди Ласло Болоні.
До штабу румунського фахівця, який пишається тим, що першим випустив на футбольне поле Кріштіану Роналду, увійшов українець Сергій Кузнєцов. Він став асистентом Болоні, повідомляє прес-служба грецького клубу.
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Нагадаємо, що Кузнєцов грав за низку українських клубів, а найуспішніший період провів у складі львівських Карпат, за які зіграв понад півсотні матчів і забив 21 гол. Останнім часом Сергій працював у Росії. Там він був асистентом Олега Кононова спочатку в тульському Арсеналі, а потім у московському Спартаку.
До слова, Ласло Болоні прийшов у Панатінаїкос після провального періоду в бельгійському Генті. На посаді тренера "буйволів" він протримався лише 25 днів. Румунський наставник більше запам'ятався конфліктом з Романом Яремчуком та іншими гравцями бельгійського клубу.
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