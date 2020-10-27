До штабу румунського фахівця, який пишається тим, що першим випустив на футбольне поле Кріштіану Роналду, увійшов українець Сергій Кузнєцов. Він став асистентом Болоні, повідомляє прес-служба грецького клубу.

Болоні очолив Панатінаїкос – раніше він зі скандалом покинув Гент після конфлікту з Яремчуком

Нагадаємо, що Кузнєцов грав за низку українських клубів, а найуспішніший період провів у складі львівських Карпат, за які зіграв понад півсотні матчів і забив 21 гол. Останнім часом Сергій працював у Росії. Там він був асистентом Олега Кононова спочатку в тульському Арсеналі, а потім у московському Спартаку.

До слова, Ласло Болоні прийшов у Панатінаїкос після провального періоду в бельгійському Генті. На посаді тренера "буйволів" він протримався лише 25 днів. Румунський наставник більше запам'ятався конфліктом з Романом Яремчуком та іншими гравцями бельгійського клубу.

Роналду згадає: за Дандолк грають м’ясник і баскетболіст, а склад удвічі дешевший від ПФК Львів – головний андердог ЛЄ