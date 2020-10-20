Панатінаїкос, який у сезоні 2019/20 фінішував 4-м у чемпіонаті Греції, невдало розпочав нову кампанію. Після 4-х турів столичний гранд посідає лише 12 місце, не здобувши жодної перемоги. Як наслідок, клуб наважився на зміну тренера, призначивши Ласло Болоні.

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Деталі угоди з 67-річним Болоні наразі не розголошуються. Втім, новий тренер вже провів перше тренування в Панатінаїкосі, інформує офіційний сайт клубу.

Нещодавно Болоні встиг попрацювати у Генті, проте протримався на посаді тренера "буйволів" лише 25 днів. Румунський наставник більше запам'ятався конфліктом з Романом Яремчуком та іншими гравцями бельгійського клубу.

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