В штаб румынского специалиста, который гордится тем, что первым выпустил на футбольное поле Криштиану Роналду, вошел украинец Сергей Кузнецов. Он стал ассистентом Болони, сообщает пресс-служба греческого клуба.

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Напомним, что Кузнецов играл за ряд украинских клубов, а самый успешный период провел в составе львовских Карпат, за которые сыграл более полусотни матчей и забил 21 гол. В последнее время Сергей работал в России. Там он был ассистентом Олега Кононова сначала в тульском Арсенале, а затем в московском Спартаке.

К слову, Ласло Болони пришел в Панатинаикос после провального периода в бельгийском Генте. На посту тренера "буйволов" он продержался всего 25 дней. Румынский наставник больше запомнился конфликтом с Романом Яремчуком и другими игроками бельгийского клуба.

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