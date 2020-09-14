Румунський фахівець пропрацював у бельгійському клубі лише 25 днів, після чого був відправлений у відставку, повідомляє hln.be.

Яремчук пропустить матч Гента у Лізі чемпіонів на фоні чуток про трансфер, – ЗМІ

Виступи Гента під керівництвом Болоні були дуже невдалими: лише 3 очки із 9 можливих. Окрім того, румун посварився із лідером команди Романом Яремчуком, що також могло стати однією з причин звільнення. Керівництво клубу на спеціальній прес-конференції пояснить своє рішення. Слід зазначити, що окрім Яремчука за "буйволів" виступають ще двоє українців – Роман Безус та Ігор Пластун.

До слова, вже завтра Гент розпочне свої виступи в Лізі чемпіонів. Суперником бельгійців стане Рапід, початок матчу о 21:00.

Гент без участі українського тріо повернувся на стежину поразок – "буйволи" ризикують опуститися на дно таблиці