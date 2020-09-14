Гент звільнив тренера, з яким конфліктував Яремчук – він протримався 25 днів
Бельгійський Гент вирішив звільнити Ласло Болоні з посади головного тренера.
Румунський фахівець пропрацював у бельгійському клубі лише 25 днів, після чого був відправлений у відставку, повідомляє hln.be.
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Виступи Гента під керівництвом Болоні були дуже невдалими: лише 3 очки із 9 можливих. Окрім того, румун посварився із лідером команди Романом Яремчуком, що також могло стати однією з причин звільнення. Керівництво клубу на спеціальній прес-конференції пояснить своє рішення. Слід зазначити, що окрім Яремчука за "буйволів" виступають ще двоє українців – Роман Безус та Ігор Пластун.
До слова, вже завтра Гент розпочне свої виступи в Лізі чемпіонів. Суперником бельгійців стане Рапід, початок матчу о 21:00.
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