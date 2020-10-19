У Дандолку дощить. Над містом нависли важкі синьо-чорні хмари, крізь які не продертися сонцю. Сьогодні, наприклад, ртутний стовпчик не підіймається вище 12 градусів. Дме помірний вітер, насичений ароматом Ірландського моря. Типова Ірландія, скажете ви. Так, типова Ірландія.

Кліматичні умови спонукають місцеву футбольну лігу грати за системою "весна – осінь", з лютого по жовтень. Цьогоріч всі карти сплутала пандемія – від 7 березня по 31 липня чемпіонат стояв на паузі. Наразі так-сяк командами зіграно по 14-16 матчів. Чемпіон визначиться за скороченим форматом – лише 18 турів.

Майже 5-місячний простій не вибив Дандолк, чемпіона країни двох останніх років, із сідла. Так, команда з тріском вилетіла із першого ж раунду ЛЧ, поступившись словенському Целє (0:3). Проте залишався резервний аеродром Ліги Європи, ірландці скористалися ним сповна. Спершу очікувано пройшли андоррський Інтер (1:0), згодом сенсаційно здолали у серії пенальті молдовський Шериф (причому – на виїзді), зрештою на рідному полі дотиснули непростий фарерський Клаксвік (3:1) і тепер зіграють у груповому турнірі єврокубка. Вдруге у власній історії та історії всього ірландського клубного футболу!

*******

Аби зрозуміти, наскільки загадковою для європейців є ця команда, достатньо плутанини, яка виникла із головним тренером. Офіційний сайт УЄФА, а також кілька поважних футбольних ресурсів вважають, що наставником Дандолка є 38-річний Шейн Кіган. Натомість сайт клубу розставляє усе по своїх місцях: Кіган – аналітик, помічник головного тренера, а керує штабом італієць Філіппо Джованьйолі. Вони – доволі схожі візуально, бритоголові і з густими бородами, тож, ймовірно, саме це збиває з пантелику. А є ж іще Грем Нортон, тренер із фізо, також лисий та бородатий. Ох ці ірландці!

Ще одна особливість Дандолка – трансферна вартість складу. За оцінкою Transfermarkt, вона становить лише 2,23 млн євро. До порівняння, навіть склад ПФК Львів, безнадійного аутсайдера УПЛ, вдвічі дорожчий – 4,55 млн євро. Вже даруйте за банальність, але на фоні інших клубів групового етапу ЛЄ ірландці – наче Фольксваген Жук проти БелАЗа. Найкоштовніший гравець Дандолка – сербський вінгер Стефан Чоловіч, 325 тисяч євро.

Тож на папері ірландський андердог – головний аутсайдер турніру. William Hill оцінює їхні шанси на виграш Ліги Європи космічним коефіцієнтом 501,00. Компанію Дандолку складають ще шість клубів, серед яких, до речі, наша Зоря. А от Арсенал, з яким "білі лілії" зіграють 29 жовтня та 10 грудня, головний фаворит – 8,00.

*******

Дандолк – найтитулованіший серед нестоличних клубів Ірландії. Чемпіонства 2018 і 2019 років дозволили йому обійти в історичному заліку дублінський Шелбурн – 14 проти 13. Більше золотих комплектів лише у Шемрок Роверс – 17.

На фініші чинної першості Дандолк достроково втратив шанси захистити титул. З кінця вересня у команди Філіппо Джованьйолі триває невдала смуга – лише одна перемога, дві нульові нічиї і нищівна поразка від головного конкурента, Шемрока, 0:4. За чотири тури до закінчення чемпіонату Дандолк поступається лідеру 16-ма очками. Тут би на третій позиції якось втриматися, аби знову кваліфікуватись у єврокубки…

"Ми самі загнали себе в таку ситуацію. Але не проміняємо її ні на що у світі", – запевнив Шейн Кіган, коментуючи нічию із Богеміансом, і натякаючи при цьому на складний календар двох фронтів.

Ставка однозначно буде зроблена на Лігу Європи. Тут ще не забули про казку золотої осені 2016-го, коли у другому турі ЛЄ Дандолк у рідних стінах прибив Маккабі із Тель-Авіва – 1:0. Історичний гол забив Кіран Кілдаф, який того вечора святкував День народження. Знавці клубного бюджету Дандолка підрахували, що гроші від УЄФА за цю перемогу (1,6 млн євро) гарантують життєдіяльність клубу до 2031 року! Потім була не менш сенсаційна нічия 1:1 із Алкмааром. Андердог набрав 4 очки і вище останнього місця у групі не піднявся, та все ж зумів приємно шокувати. Лише якийсь місяць до всієї цієї історії не дожив Джим Рейлі, який понад 40 років обіймав посаду президента клубу. Дідуган однозначно заслужив власними очима побачити зеніт слави свого дітища…

*******

Склад теперішнього Дандолка – здебільшого автохтонний. Колориту ірландському колективу додають лише 7 легіонерів – двоє англійців, двоє північноірландців, серб, американець і нігерієць. На кількох персонах зупинимося детальніше.

Ворота стереже 39-річний Гарі Роджерс. Це його шостий сезон у Дандолку. Раніше виступав за ряд інших ірландських клубів. Жива легенда місцевого футболу.

Оборонець Ендрю Бойл пограв у чемпіонатах Англії та Шотландії. За його спиною такі клуби як Престон, Донкастер, Данді, Рос Каунті. Інший захисник – Деніел Клірі – узагалі виховувався у Ліверпулі, проте його таланту виявилося замало, аби претендувати на щось у складі "червоних".

В центрі поля – ще два представники англійських футбольних університетів. 27-річний Шон Мюррей свого часу шукав щастя в Уотфорді та Вігані. А на два роки молодший Джордан Флорес має неоціненний досвід, здобутий у тому ж Вігані та Блекпулі. У березні цього року Флорес навіть увірвався до новин Футбол 24 завдяки своєму "ракетному пострілу" у божевільній перестрілці із Шемрок Роверс. Цю красу ви просто зобов’язані оцінити.

Найкращий бомбардир Дандолка – 29-річний ірландець Патрік Гобан. Класичний центрфорвард, 11 матчів, 9 голів у чинному вкороченому чемпіонаті. А два роки тому, у золотому для "лілій" сезоні, Гобан записав до свого активу 29 м’ячів. Хлопець – не промах. Якщо не забиває він, на допомогу приходить Майкл Даффі, який у сезоні 2016/17 намагався пробитись в основу Селтіка.

Капітанську пов’язку заслужено носить захисник Браян Гартленд. За Дандолк він виступає із 2013-го і відомий тим, що поза футбольним полем підпрацьовує баскетбольним тренером. "На одну футбольну зарплату прожити неможливо, – пояснював він у розмові з кореспондентом Moldfootball.com. – До того ж нам платять тільки за ті місяці, коли триває чемпіонат. Якщо жити лише футболом, виходить, що три місяці будеш зовсім без грошей. (…) Майже всі мої одноклубники або працюють, або на даний момент навчаються, як студенти. З тих, хто працює за фахом, у нас є архітектор, дизайнер, інженер, кілька фітнес-тренерів, пару осіб тренують дитячі команди, є навіть продавець м'яса".

Ну і як тут не згадати про Кріса Шилдса, автора вирішального удару у серії 11-метрових проти Шерифа? "Атмосфера перед пенальті була хорошою, – пригадує Філіппо Джованьйолі. – Шилдс підійшов до мене і запитав: "Будь ласка, можеш дозволити мені пробити, бл*ть, пенальті?" Я поцікавився, яким за чергою йому б хотілося бити. Він відповів, що п’ятим. Реально божевільний! А потім, після всього, підійшов до мене знову: "Ну я ж казав!".

*******

Вже у четвер Дандолк стартує у Лізі Європи домашнім матчем проти Мольде. Зіграють за 80 кілометрів від рідного міста – на дублінській арені Талла Стедіум, де у 2009-му, нехай і в товариському поєдинку проти Шемрок Роверс, за Реал дебютував Кріштіану Роналду. Рідний для Дандолка стадіон Оріел Парк – застарів і потребує реконструкції.

Окрім Мольде, як відомо, ірландці поборються проти Арсенала і віденського Рапіда. Хоча перед жеребкуванням групового етапу наставник Дандолка мріяв про Тоттенхем: "Я хотів би зіграти проти Моурінью. Жозе – ікона футболу".

Прогноз від синоптиків не дивує. У четвер надвечір над Дубліном нависнуть важкі синьо-чорні дощові хмари, крізь які не продертися сонцю. Ртутний стовпчик не підійметься вище 10 градусів. Віятиме помірний вітер, насичений ароматом Ірландського моря. Типова Ірландія, скажете ви. Так, типова Ірландія.

Але мокрий газон дещо пом’якшить різницю суперників у майстерності. У Дандолка обов’язково будуть шанси на сенсацію. Переважна більшість ірландців проявляє надто кволий інтерес до свого клубного футболу, віддаючи перевагу канонічним видам спорту – регбі та гельському футболу. Аби у їхній свідомості щось почало змінюватися, простим хлопцям із Дандолка потрібно знайти сили на подвиг.

Сторінка автора у Facebook

До Реброва не дотяглися, але нагадали про себе інакше: легендарний клуб Пушкаша і Гемінґвея