Вихованець французького Монако особисто оголосив у своїх соцмережах, що приєднався до кіпрського клубу АЕЗ. Деталі угоди не розголошуються.

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Нагадаємо, Ноа Нехар приєднався до Динамо в грудні 2021 року. Планувалося, що алжирець спочатку виступатиме за молодіжну команду. Однак футболіст не встиг навіть дебютувати за киян, оскільки покинув Україну після повномасштабного вторгнення російських окупантів.

До слова, АЕЗ – це новачок елітного дивізіону чемпіонату Кіпру, але після 5 турів розташувався в середині таблиці, маючи у своєму активі дві перемоги.

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