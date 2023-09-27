Бывший легионер Динамо нашел себе новый клуб – из-за окупантов он так и не дебютировал за киевлян
27 сентября 13:08 - Читати українською
Алжирский полузащитник Ноа Нехара продолжит карьеру на Кипре.
Воспитанник французского Монако лично объявил в своих соцсетях, что присоединился к кипрскому клубу АЭЗ. Детали сделки не разглашаются.
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Напомним, Ноа Нехар присоединился к Динамо в декабре 2021 года. Планировалось, что алжирец будет сначала выступать за молодежную команду. Однако футболист не успел даже дебютировать за киевлян, поскольку покинул Украину после полномасштабного вторжения российских окупантов.
К слову, АЭЗ – это новичок элитного дивизиона чемпионата Кипра, но после 5 туров расположился в середине таблицы, имея в своем активе две победы.
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