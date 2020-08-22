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Колишній капітан Металіста Соса безкоштовно перейшов у Фенербахче

11:22 - Читать на русском
Колишній капітан Металіста Соса безкоштовно перейшов у Фенербахче
Хосе Соса / Сайт Фенербахче

Фенербахче підсилився атакувальним хавбеком Трабзонспора Хосе Сосою.

Аргентинець перейшов на правах вільного агента, інформує офіційний сайт "канарок". Контракт розрахований на два сезони, новачок отримав футболку з номером 5.

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Соса виступав за Трабзонспор із січня 2018 року – 83 матчі і 14 голів у чемпіонаті Туреччини. Сторони не змогли домовитися про нову угоду, і 35-річний півзахисник вирішив приєднатися до іншого місцевого гранда. Трабзонспор завершив минулий сезон на другій сходинці Суперліги, а Фенербахче лише на сьомій.

Нагадаємо, з 2011 по 2015 роки Хосе Соса належав харківському Металісту і навіть дослужився до звання капітана харків'ян.

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Теги
Хосе Хосе Соса Трабзонспор Трабзонспор Фенербахче Фенербахче Туреччина Трансфери
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