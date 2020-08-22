Бывший капитан Металлиста Соса бесплатно перешел в Фенербахче

Аргентинец перешел на правах свободного агента, сообщает официальный сайт "канареек". Контракт рассчитан на два сезона, новичок получил футболку с номером 5.

Два экс-легионера Динамо нашли новые клубы в Турции

Соса выступал за Трабзонспор с января 2018 года – 83 матча и 14 голов в чемпионате Турции. Стороны не смогли договориться о новом соглашении, и 35-летний полузащитник решил присоединиться к другому местному гранду. Трабзонспор завершил прошлый сезон на втором месте Суперлиги, а Фенербахче только на седьмом.

Напомним, с 2011 по 2015 годы Хосе Соса принадлежал харьковскому Металлисту и даже дослужился до звания капитана харьковчан.

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