"Варіант виник, як і зазвичай з'являються всі варіанти. Завдяки Славі Шарпару. Він виступив посередником між нашою стороною та Ригою. Я з агентом та сім'єю порадився. Клуб зацікавлений у мені. Немає сенсу далі залишатися в Сент-Трюйдені, тому що взагалі не було ігрової практики. Тож ми погодилися.

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Час, проведений у Сент-Трюйдені, точно не зможу занести собі в актив. Це був гарний досвід для мене. Зараз прийшов із новими силами, новими цілями, щоб допомогти команді. Оренда розрахована на 1 сезон, тому головне завдання – підготуватись до чемпіонату, добре виступити. Як буде далі, не знаю", – сказав Філіппов у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, Філіппов перейшов до Сент-Трюйдена з Десни у вересні 2020 року. Відтоді він зіграв за бельгійську команду в 16 ​​поєдинках і забив один гол. У поточному сезоні Олександр жодного разу не виходив на поле. В'ячеслав Шарпар, екс-гравець Металіста та низки інших клубів, також свого часу виступав за Ригу.

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