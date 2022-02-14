"Вариант возник, как обычно появляются все варианты. Благодаря Славе Шарпару. Он выступил посредником между нашей стороной и Ригой. Я с агентом и семьей посоветовался. Клуб заинтересован во мне. Нет смысла дальше оставаться в Сент-Трюйдене, поэтому что вообще не было игровой практики, поэтому мы согласились.

Филиппов отметился дебютным голом в составе Риги – украинец забил российскому клубу

Время, проведенное в Сент-Трюйдене, точно не смогу занести в актив. Это был хороший опыт для меня. Сейчас пришел с новыми силами, новыми целями, чтобы помочь команде. Аренда рассчитана на 1 сезон, поэтому главная задача – подготовиться к чемпионату, хорошо выступить. Как будет дальше, не знаю", – сказал Филиппов в комментарии Football Hub.

Напомним, Филиппов перешел в Сент-Трюйден из Десны в сентябре 2020 года. С тех пор он сыграл за бельгийскую команду в 16 поединках и забил один гол. В нынешнем сезоне Александр ни разу не выходил на поле. Вячеслав Шарпар, экс-игрок Металлиста и ряда других клубов, также в свое время выступал за Ригу.

Трансфери УПЛ зима-2022: масова міграція з Динамо і Шахтаря в Європу та інші переходи