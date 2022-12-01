Спортивного директора Штутгарта Свена Міслінтата було звільнено зі своєї посади, інформує офіційний сайт "швабів". Повідомляється, що 50-річного фахівця було звільнено за те, що відмовився продовжити контракт, який діяв до 30 червня 2023 року.

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Міслінтат відповів на пропозицію клубу про пролонгацію угоди відмовою, і керівництво Штутгарта вирішило, що немає сенсу продовжувати співпрацю зі спеціалістом до літа 2023 року. Сам Свен зазначив, що хотів би продовжити працювати у Штутгарті, але не отримав гідної пропозиції.

Нагадаємо, що раніше Міслінтат працював головним скаутом в Арсеналі та дортмундській Борусії.

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